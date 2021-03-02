Проехал на красный: пассажирка скончалась в ДТП в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

35-летняя женщина скончалась в ДТП в Можге. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

Авария произошла 1 марта около 22 часов на улице Пролетарской. 35-летний водитель автомобиля «МАЗ» проехал на красный свет на регулируемом перекрестке. Он столкнулся с «Ладой Калиной», которой управлял 30-летний мужчина. Внутри «Лады-Калины» была 35-летняя женщина. Она получила травмы и скончалась в больнице.

Напомним, 1 марта в Ижевске погибла пожилая женщина в ДТП с троллейбусом.

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