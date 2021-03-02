«Удмуртавтодор» и «Удмуртгипроводхоз» приватизируют в Удмуртии

Предприятия приносят убытки
Фото: Архив КП
Госсовет Удмуртии одобрил приватизацию «Удмуртавтодора» и «Удмуртгипроводхоза» на сессии 2 марта. Об этом сообщает «Коммерсант - Удмуртия» (16+).
33 парламентария проголосовало «за», пять - «против», двое воздержались.
Ранее правительство Удмуртии заявляло, что предприятия не приносят доход. Теперь они смогут рассчитывать на государственные меры поддержки и получат больше возможностей для развития.
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