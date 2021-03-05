74 случая коронавируса выявили в Удмуртии на 5 марта

103 человека находятся в тяжелом состоянии Фото: Амир Закиров

На сегодня, 5 марта, в Удмуртии выявили ещё 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Оперштаба, за последние сутки лаборатории республики провели 2 979 тестов.

Среди заболевших 8 детей до 14 лет и 13 человек старше 65.

Выздоровевших вновь больше, чем заболевших. 79 человек выздоровели и их выписали.

29 887 жителей Удмуртии уже вакцинировались, из них 12 761 человек получил второй компонент.

На сегодняшний день состояние заболевших следующее: в тяжелом состоянии находятся 103 человека, средней степени тяжести - 426, в удовлетворительном состоянии - 2 424.