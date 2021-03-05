Памятную доску мальчику, защищавшему сестру от насильника, установили в Удмуртии

Погибший мальчик защищал свою сестру от насильника, Фото: https://vk.com/id463727758

4 марта в Балезинском районе установили мемориальную доску в память о погибшем Андрее Касимове. Мальчик пытался защитить свою сестру от насильника. Оба ребенка в итоге были убиты. На своей странице в социальных сетях об установке доски сообщил глава района Юрий Новойдарский.

Памятную доску установили на фасаде Кожильской школы. В школе уже существует кадетский класс имени героя под патронажем Следственного комитета.

Напомним, что тела убитых 12-летнего Андрея и его 11-летней сестры Александры нашли 28 октября 2014 года на окраине леса. Оба ребенка погибли от рук насильника. Мужчина пытался изнасиловать девочку, в то время как её брат пытался защитить младшую.

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