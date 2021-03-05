Мужчину в наркотическом опьянении задержали за нарушение ПДД в Ижевске

Пешехода с наркотиками задержали в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сотрудники ДПС на ул. Тимирязева в Ижевске задержали переходившего дорогу в неположенном месте пешехода. Как выявила экспертиза, мужчина был в наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При задержании у мужчины обнаружили подозрительные вещества. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, общей массой 0,82 г.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. За хранение наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до 3 лет.

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