Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова представит новую программу

Алина Загитова рассказала о ближайших выступлениях и о новой программе Фото: Диля Ахмадишина

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова откатает новую программу на шоу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает портал Спорт24.

Загитова выступит 6 марта на юбилее Алексея Мишина и 7 числа в «Ледниковом периоде» в «Мегаспорте», где также выступят участники проекта и приглашенные звезды фигурного катания.

26 марта девушка отправится в Якутск, где проведет мастер-класс.

— Не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее. Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу, — сообщила Загитова Sport24.