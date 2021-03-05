Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова представит новую программу

Алина Загитова рассказала о ближайших выступлениях и о новой программе
Фото: Диля Ахмадишина
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова откатает новую программу на шоу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает портал Спорт24.
Загитова выступит 6 марта на юбилее Алексея Мишина и 7 числа в «Ледниковом периоде» в «Мегаспорте», где также выступят участники проекта и приглашенные звезды фигурного катания.
26 марта девушка отправится в Якутск, где проведет мастер-класс.
— Не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее. Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу, — сообщила Загитова Sport24.