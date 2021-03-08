У жительницы Удмуртии дистанционно похитили более 4 миллионов рублей

Одобренные суммы женщина переводила на номера телефонов, указанные злоумышленниками. Фото: Архив «КП» в Ижевске

41-летняя жительница Глазова обратилась в дежурную часть МО МВД России «Глазовский». Она сообщил, что у нее похищено 4,3 миллиона рублей, взятых в кредиты.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестны мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что от имени потерпевшей оформлена онлайн-заявка на получение кредита в сумме одного миллиона рублей и для предотвращения незаконного списания ей необходимо снять сбережения и перевести их на «безопасные счета».

Через некоторое время потерпевшей снова поступил звонок от лже-сотрудника банка, которой пояснили, о том, что попытки оформления на ее имя кредита не прекращаются и в целях предотвращения незаконных действий ей необходимо самой оформить на себя максимальное количество кредитов в банках.

Одобренные суммы женщина переводила на номера телефонов, указанные злоумышленниками.

Следственным отделом МО МВД России «Глазовский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Будьте бдительны! В банках имеется вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с банковскими картами и счетами. Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и т.д. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли – прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию банка» (номер указан на обороте банковской карты).