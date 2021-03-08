В Удмуртии ищут пострадавших от действий мошенницы из Ставрополя

Она проникала в квартиры и дома пожилых людей, представлялась знакомой их родственников

МВД Удмуртии ищет тех, кто пострадал от противоправной деятельности 34-летней жительницы Ставропольского края. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- На данный момент известно о двух фактах противоправных действий. В первом случае женщина похитила 15 тысяч рублей, во втором 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Женщина проникала в квартиры и дома пожилых людей, представлялась знакомой их родственников. Девушка похищала деньги, втираясь в доверие к пожилым.

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