Спортсменка из Ижевска Алина Загитова вошла в рейтинг женщин России

Девушка расположилась между певицей Аллой Пугачевой и журналисткой Ксенией Собчак.

К 8 марта компания «Медиалогия» выпустила рейтинг россиянок, которые наиболее часто упоминались в СМИ по итогам прошедшего года. В список вошли 20 девушек. 10 место в этом списке заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Ижевска Алина Загитова. Девушка расположилась между певицей Аллой Пугачевой и журналисткой Ксенией Собчак.

Лидерами этого рейтинга стали глава Роспотребнадзора Анна Попова (1 местое), официальный представитель МИД России Мария Захарова(2 место) и вице-премьер Татьяна Голикова (3 место). В первую десятку также вошли Анастасия Ракова, Валентина Матвиенко, Элла Памфилова, Эльвира Набиуллина и Ольга Бузова.

Фигуристка из Ижевска стала самой упоминаемой российской спортсменкой, опередив Александру Трусову (14 место), Евгению Медведеву (15 место) и Алену Косторную (18 место), попавших в Топ-20.

Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.