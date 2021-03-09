SuperJob: ижевчане довольны уборкой снега в городе

Недовольны уборкой снега 14% жителей столицы Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

С 12 по 24 февраля сервис SuperJob провел опрос среди жителей городов России с численностью населения от 500 тысяч человек о качестве уборки снега. Туда вошел и Ижевск.

Так, 17% ижевчан ответили, что качество уборки снега их полностью удовлетворяет, 25% выбрали вариант «скорее да, чем нет», 28% – «скорее нет, чем да», 14% жителей не нравится, как чистят город, и 16% «затрудняются ответить».

Самый худший результат у Пензы. Абсолютно довольны уборкой снега там 3%. Самый лучший – у Тюмени. Вариант «доволен полностью» выбрали 19% жителей города.

Всего опросили 19 000 жителей России. В Москве и Санкт-Петербурге в выборку попали 1 500 человек, в других городах – 500.

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