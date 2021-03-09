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Сдвоенный поезд будет ходить по маршруту Ижевск–Нижнекамск

Для этого сцепят два рельсовых автобуса РА3
Анастасия Михайлова
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Сдвоенные поезда будут ходить по праздникам

Сдвоенные поезда будут ходить по праздникам

Фото: Алена Селезнева

В минувшую субботу, 6 марта, сдвоенный поезд прошел маршрут Ижевск–Нижнекамск в первый раз. Пост об этом опубликовал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на личной странице «ВКонтакте».

– В Ижевском регионе и на ГЖД такое впервые, практика будет продолжена и в дальнейшем, – написал Алексей Горбачев. – Решение об увеличении состава было принято на период праздничных дней, когда количество пассажиров в разы больше.

Министр также отметил, что РА3 – это комфортабельный рейсовый автобус. Его система отопления автоматически поддерживает температуру 18°С внутри.

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