Ростовчане увидели детеныша белого медведя из зоопарка Ижевска

Медведица с детенышем уже показались посетителям зоопарка Фото: зоопарк Ростова

26 ноября прошлого года в ростовском зоопарке родился белый медвежонок. Его родителей привезли из разных мест: маму из Чехии, а папу из Ижевска. В начале марта медвежонка показали посетителям зоопарка.

Белого медведя Айона увезли из Ижевска в 2019 году. В Ростове его ждала самка – Комета. Пара сложилась в рамках программы СоЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России) по формированию и сохранению искусственной популяции белых медведей.

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