Потеряли 93 кг на троих: истории похудения ижевчан

Психотерапевт и тренер объяснили, что стоит за желанием сбросить вес и почему не у всех это удается Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как начать худеть и не сорваться? Какие психологически проблему могут стоять за невозможностью похудеть? Стоит ли изнурять себя тренировками и строгими диетами?

Ижевчане, похудевшие на 17, 25 и 51 кг, рассказали в прямом эфире радио «КП - Ижевск» (12+) свои истории пути к новому телу. А психотерапевт и тренер объяснили в нашем подкасте, что стоит за желанием сбросить вес и почему не у всех это удается.