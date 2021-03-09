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Здоровье

Потеряли 93 кг на троих: истории похудения ижевчан

Ижевчане поделились секретами похудения на 17, 25 и 51 кг
Мария Шилова
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Психотерапевт и тренер объяснили, что стоит за желанием сбросить вес и почему не у всех это удается

Психотерапевт и тренер объяснили, что стоит за желанием сбросить вес и почему не у всех это удается

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как начать худеть и не сорваться? Какие психологически проблему могут стоять за невозможностью похудеть? Стоит ли изнурять себя тренировками и строгими диетами?

Ижевчане, похудевшие на 17, 25 и 51 кг, рассказали в прямом эфире радио «КП - Ижевск» (12+) свои истории пути к новому телу. А психотерапевт и тренер объяснили в нашем подкасте, что стоит за желанием сбросить вес и почему не у всех это удается.

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