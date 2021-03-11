Известная ижевская бизнес-леди, политик и автор книг Лиана Димитрошкина ушла из жизни 11 марта

Известная ижевская бизнес-леди, политик и автор книг Лиана Димитрошкина Фото: личный архив героев

11 марта стало известно, что в возрасте 60 лет от тяжелой болезни умерла Лиана Ивановна Димитрошкина. Об этом сообщает портал IZHLIFE. В столице Удмуртии ее знали, как бизнес-леди и политика. Лиана Ивановна занимала должности вице-президента Корпорации «Центр», председателя Общественной палаты Ижевска первого и второго созывов, а еще избиралась в Городскую думу. Она стояла у истоков запуска ижевского еженедельника «Центр» и до 2007 года была главным редактором.

Прощание пройдет в храме Казанской иконы Божией Матери (ул. Карла Маркса 220) 13 марта в субботу с 11:00.

СПРАВКА

Лиана Ивановна Димитрошкина – уроженка Казахстана. Она родилась 21 апреля в городе Усть-Каменогорск, но большую часть жизни жила в Ижевске, в который приехала учиться. Здесь Лиана Ивановна получила высшее техническое образование, а после – устроилась на работу старшим инженером на завод «Ижсталь».

Лиана Ивановна начала заниматься бизнесом сразу после того, как в СССР была легализована коммерческая деятельность. Чтобы быть успешной в своем деле она получила высшее экономическое образование. После заняла пост вице-президента Корпорации «Центр» - крупной региональной сети магазинов по продаже бытовой техники и электроники. В 1991 году она стала главным редактором газеты «Центр», на базе которой возникла медиагруппа «Центр» (в составе которой на данный момент насчитывается шесть СМИ, включая «Комсомольскую правду»-Ижевск»).

Дважды Лиана Димитрошкина избиралась депутатом городской думы Ижевска, а также была на посту заместителя председателя Шахматной Федерации Удмуртии. С 2018 по 2012 год работала председателем Общественной палаты Ижевска первого и второго созыва.

В 2012 году она решила оставить бизнес и политику. Лиана Ивановна увлеклась психологией, и даже получила третье высшее образование по этому направлению и начала работать практикующим психологом. И занялась в том числе изучением аутизма у детей. Лиана Ивановна создала Институт изучения аутизма, стала членом Профессиональной психотерапевтической лиги России и академиком Европейской академии естественных наук. Запустила три проекта в интернете, написала более 35 книг. Кроме того, она профессионально занималась живописью.

Редакция «КП»-Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Лианы Ивановны и всем, кому она была дорога.