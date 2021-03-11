Более 2500 животных стерилизовали в Удмуртии за месяц

Хасанова Луиза Ильдусовна, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики, Явкин Станислав Германович, начальник Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных Фото: Архив «КП» в Ижевске

За месяц льготной стерилизации в Удмуртии стерилизовали 2 595 домашних животных, 950 кошек и собак стерилизовали в Ижевске. Об итогах акции в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) рассказали Хасанова Луиза Ильдусовна, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики, Явкин Станислав Германович, начальник Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Также в нашем подкасте специалисты ответили на самые главные вопросы слушателей: для чего нужно чипирование, чем кастрация отличается от стерилизации, есть ли противопоказания процедуры, как к ней подготовить животное