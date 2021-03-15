Как жителям Ижевска понять, что пришло время заменить лифт в доме

Главный инженер союзлифтмонтажа Алексей Горбунов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Что выгоднее: заменить лифт или отремонтировать старый? Как много времени займет замена лифта в доме? И когда жителям дома стоит обратиться к специалистам? Ответы на эти вопросы можно найти в нашем подкасте.

Главный инженер Союзлифтмонтажа (более 40 лет в Удмуртии, смонтировано более 5 000 единиц подъемно-транспортного оборудования) Алексей Горбунов рассказал об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+).

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