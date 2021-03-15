Ректор ИжГТУ Грахов Валерий Павлович покидает свою должность

Ректор ИжГТУ, доктор экономических наук, профессор Грахов Валерий Павлович Фото: bgscience.ru

В пресс-службе ИжГТУ сообщили, что нынешний ректор, доктор экономических наук, профессор Грахов Валерий Павлович покидает свой пост. Такое решение он принял в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Однако, он продолжит работу на кафедре промышленного и гражданского строительства на должности профессора.

О том, кто займет вакантную должность на данный момент не сообщается. Решение будет принимать Министерство Высшего и среднего образования России.

СПРАВКА КП:

Грахов Валерий Павлович родился 21 июня 1959 года в селе Грахово, Граховского района Удмуртской АССР. Закончил «Ижевский механический институт», по специальности «Сельскохозяйственное строительство», а затем обучался в Высшей школе приватизации и предпринимательства в Москве.

Имеет ученые степени кандидата экономических наук и доктора экономических наук. А также ученые звания доцента по кафедре технологии, организации и экономике строительства и профессора по кафедре технологии, организации и экономике строительства.