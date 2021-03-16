22 молодые семьи из Ижевска получили сертификаты на социальные выплаты

Эти средства они смогут потратить на улучшение жилищных условий Фото: со страницы заместителя председателя гордумы Ижевска Олега Гарина

В своих социальных сетях заместитель председателя гордумы Ижевска Олег Гарин рассказал, что 22 молодые семьи Ижевска получили сертификаты на средства социальной выплаты. Эти средства они традиционно смогут потратить на улучшение жилищных условий. Причем сумма, которую могут получить ижевчане, зависит от количества членов семьи и варьируется в пределах от 779 228 рублей до 1 298 714 рублей.

- Молодым семьям бывает непросто встать на ноги. Далеко не каждая семья имеет возможность купить собственное жилье и ресурсы, чтобы обеспечить себя и будущих детей. Для того, чтобы оказать помощь молодым семьям, в России реализуются различные мероприятия по обеспечению жильем, - пишет Олег Гарин.