Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика16 марта 2021 16:30

22 молодые семьи из Ижевска получили сертификаты на социальные выплаты

Они могут претендовать на сумму до 1 миллиона 300 тысяч рублей
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий

Эти средства они смогут потратить на улучшение жилищных условий Фото: со страницы заместителя председателя гордумы Ижевска Олега Гарина

В своих социальных сетях заместитель председателя гордумы Ижевска Олег Гарин рассказал, что 22 молодые семьи Ижевска получили сертификаты на средства социальной выплаты. Эти средства они традиционно смогут потратить на улучшение жилищных условий. Причем сумма, которую могут получить ижевчане, зависит от количества членов семьи и варьируется в пределах от 779 228 рублей до 1 298 714 рублей.

- Молодым семьям бывает непросто встать на ноги. Далеко не каждая семья имеет возможность купить собственное жилье и ресурсы, чтобы обеспечить себя и будущих детей. Для того, чтобы оказать помощь молодым семьям, в России реализуются различные мероприятия по обеспечению жильем, - пишет Олег Гарин.

Удмуртия: жильё молодым