Ушел из жизни почетный гражданин Ижевска, профессор Олег Шаврин

Фото: пресс-служба ИжГТУ

Сегодня 17 марта, на 86 году жизни скончался почетный гражданин города Ижевска, профессор ИжГТУ, доктор технических наук Олег Шаврин. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения

Прощание с Олегом Ивановичем состоится в пятницу, 19 марта, с 11:00 до 12:00 в МУП «Ритуал» по адресу ул. Олега Кошевого, 16.

Редакция «Комсомольской правды» приносит свои искренние соболезнования родным и близким Олега Ивановича.

СПРАВКА КП:

Олег Шаврин родился 4 января 1936 года в деревне Сентег Завьяловского района Удмуртской АССР. В 1954 году окончил с серебряной медалью среднюю школу № 22 в Ижевске.

После окончания машиностроительного факультета ИМИ в 1960 г. Олег Шаврин остался работать на кафедре «Производство машин и механизмов», которую затем возглавил. Он был ее заведующим целых 47 лет. В 1983 году профессор был назначен на должность ректора Ижевского механического института, которым он руководил до 1988 года.

Олег Иванович — дважды Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий и дважды Лауреат премии Правительства Удмуртской Республики и Союза НИОО УР имени М. Т. Калашникова, «Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР», «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации», «Человек года Удмуртской Республики», «Почётный оружейник», «Почётный гражданин города Ижевска».