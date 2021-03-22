В Ижевске скончался основатель психолого-педагогического факультета УдГУ Сергей Копотев

Фото: пресс-служба УдГУ

На 66-м году жизни скончался основатель и декан психолого-педагогического факультета Удмуртского государственного университета, кандидат педагогических наук, профессор Сергей Копотев. О времени и месте прощания будет известно позже, сообщает пресс-служба Удмуртского государственного университета.

СПРАВКА КП:

Сергей Леонидович Копотев окончил исторический факультет УдГУ. В 1978 году был принят преподавателем на кафедру педагогики, а в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1988 по 1998 годы заведовал кафедрой педагогики и педагогической психологии. А в 1992 году выступил с идеей основать психолого-педагогического факультет и возглавлял его до 1998 года.

Сергей Копотев являлся членом президиума Международной академии акмеологических наук, членом Экспертного совета Министерства народного образования, членом редакционных коллегий Энциклопедии Удмуртии и Вестника Удмуртского университета.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича.