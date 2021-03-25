60-летнего мужчину сбили на ул. Майской в Ижевске, Фото: freepik.com

Около 8:20 утра пришло сообщение от очевидцев: на ул. Майская, 22 в Ижевске сбили пешехода.

«Пешехода сбили на Майской, 22, лежит весь в крови», — написал житель города.

Также очевидцы предположили, что у пострадавшего перелом руки.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель совершил наезд на мужчину 1960 года рождения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для проведения обследования.

Сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте. Причины и обстоятельства устанавливаются