Анатолий Карпов оценил развития шахматного спорта в Удмуртии

Советский и российский шахматист и политик Анатолий Карпов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Влияет ли политика на шахматы? Как связаны политика и шахматы? Могут ли шахматы стать олимпийским видом спорта? Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) об этом рассказал советский и российский шахматист и политик Анатолий Карпов.

А еще в нашем подкасте вы узнаете: какие впечатления у Анатолия Карпова от ижевской шахматной школы и как он оценивает развитие спорта в Удмуртии? Поговорим о том, откуда у Анатолия Карпова увлечение шахматами?

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