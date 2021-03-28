Снег со льдом упал с павильона на женщину и ребенка в Удмуртии

Снег со льдом сошли с крыши павильона на женщину и ребенка в Удмуртии, Фото: vk.com/votkinsk_ru

27 марта, около 13:00 в Воткинске на женщину и её ребенка обрушился снег с крыши торгового павильона. Как сообщает пресс-служба администрации города, обошлось без госпитализации.

Снег со льдом сошел по ул. Волгоградская, 22, где находится павильон ТЦ «Альфа». Женщина и ребенок 2016 года рождения получили травмы разной степени тяжести, но обошлось без госпитализации.

По факту проводится проверка правоохранительными органами.

«Администрация города Воткинска ещё раз напоминает, что в предпаводковый период руководителям организаций, управляющих компаний, индивидуальным предпринимателям, собственникам частных домовладений необходимо провести очистку крыш, защитных козырьков и навесов зданий и сооружений от снега и льда», - говорится в сообщении.