Четыре машины столкнулись на перекрестке ул. Кирова и ул. Пушкинская в Ижевске

Трое человек пострадали в аварии с чертырьмя авто в Ижевске, Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

В ночь с 27 на 28 марта, в 00:40 четыре автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская. По предварительным данным, один из водителей не имел прав и был пьян.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Ижевску, столкнулись машины Нексия, Лада, Фольксваген и газель. В результате аварии пострадали трое человек: водитель и пассажир Нексии госпитализированы, водитель Фольксвагена получил травмы.

По предварительным данным, за рулем Нексии сидел мужчина без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Водитель двигался на красный свет светофора.

Причины и условия произошедшего устанавливаются. В отношении водителя Нексии составлены административные протоколы.