Пожарные учения пройдут в торговом центре «Молл-Матрица» 29 марта в Ижевске

Чрезвычайную ситуацию имитируют во время учений в Ижевске Фото: Архив КП

Пожарно-тактические учения пройдут в понедельник, 29 марта, в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МЧС, для этого имитируют чрезвычайную ситуацию возгорания в торгово-развлекательном центре «Молл-Матрица».

В ТЦ на ул. Баранова, 87 по легенде произойдет короткое замыкание осветительного оборудования в зрительном зале кинотеатра, далее - возгорание горючих материалов, сильное задымление помещений торгового центра.

На месте ожидается большое скопление спецтехники и пожарных. Поэтому жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не создавать помех в местах скопления спецавтотранспорта.