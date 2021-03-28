Карта распространения коронавируса на 28 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

38 жителей Ижевска заболели коронавирусом на 28 марта, Фото: freepik.com
В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались трое жителей республики: двое мужчин 68 и 95 лет, также женщина 74 лет. Всего на сегодня инфекцию выявили у 83 человек, среди которых 6 детей. Выздоровевших при этом 78.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 549
Воткинск - 1 330
Глазов - 1 682
Можга - 1 198
Сарапул - 1 112
Завьяловский район - 1 729
Алнашский район - 597
Балезинский район - 463
Вавожский район - 280
Воткинский район – 345
Глазовский район - 306
Граховский район - 193
Дебесский район - 251
Игринский район - 674
Камбарский район - 273
Каракулинский район - 212
Кезский район - 304
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 466
Можгинский район - 290
Сарапульский район - 355
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 220
Увинский район - 790
Шарканский район - 524
Юкаменский район - 250
Якшур-Бодьинский район - 452
Ярский район - 271
42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.