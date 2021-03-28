Карта распространения коронавируса на 28 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

38 жителей Ижевска заболели коронавирусом на 28 марта, Фото: freepik.com

В Удмуртии за минувшие сутки от коронавируса скончались трое жителей республики: двое мужчин 68 и 95 лет, также женщина 74 лет. Всего на сегодня инфекцию выявили у 83 человек, среди которых 6 детей. Выздоровевших при этом 78.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 549

Воткинск - 1 330

Глазов - 1 682

Можга - 1 198

Сарапул - 1 112

Завьяловский район - 1 729

Алнашский район - 597

Балезинский район - 463

Вавожский район - 280

Воткинский район – 345

Глазовский район - 306

Граховский район - 193

Дебесский район - 251

Игринский район - 674

Камбарский район - 273

Каракулинский район - 212

Кезский район - 304

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 466

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 355

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 220

Увинский район - 790

Шарканский район - 524

Юкаменский район - 250

Якшур-Бодьинский район - 452

Ярский район - 271

42 475 жителей уже вакцинировались от коронавируса.