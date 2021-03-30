Жители Удмуртии должны будут регистрировать домашних животных Фото: pixabay.com

Законопроект, которые будет предполагать обязательную регистрацию и учет домашних животных депутаты внесли на рассмотрение в госдуму. Если он будет принят, то жителей Удмуртии обяжут регистрировать своих любимцев. Цель поправок в закон – защита питомцев от безответственного обращения и сокращение числа бездомных животных, которые появляются на улицах из-за того, что их выбрасывают недобросовестные хозяева. Об этом сообщает RT на русском.

Кроме того, в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собираются внести поправки, согласно которым запретят проводить питомцам операции без медицинских показаний.