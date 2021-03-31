Многоквартирный дом построят на перекрестке улиц Баранова и Охотной в Ижевске

Сколько этажей будет в новом здании Ижевска, не уточнили
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
Читатели «Комсомолки» спрашивают, что строят на перекрестке ул. Баранова и ул. Охотной в Ижевске.
— Раньше на этом участке снесли дом, — пишет Сергей. — Осенью появился забор. Кто застройщик, не знаю, но уже полгода интересно выяснить, что там появится.
Мы отправили запрос в Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска. Там ответили, что на участке работает «Специализированный застройщик «Вектор».
На этом участке построят многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями. Объект должны ввести в эксплуатацию в конце апреля 2021 года. Сколько этажей будет в здании, не уточнили.
Напомним, раньше мы уже писали, что на пер. Широком в Ижевске появится медицинский центр. А еще узнали, что строят около эспланады на Центральной площади, «Аксиона» и медицинского колледжа.
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