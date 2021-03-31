ДТП с новым трамваем произошло в Ижевске

Пострадавших в ДТП не было Фото: Амир Закиров

Сегодня, примерно в 8:30, произошла авария с участием трамвая на разворотном кольце в микрорайоне Металлург Ижевска. Об этом сообщили жители города в соцсетях.

В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии рассказали «Комсомолке», что пострадавших в ДТП не было. Произошло механическое повреждение. Сейчас на место выехал экипаж для разбирательств. В пресс-службе ИжГЭТа сообщили, что задержка трамваев длилась не более 10 минут.

Также жители Ижевска сообщили об обрыве троллейбусных проводов на ул. Горького. На данный момент движение троллейбусов №№6 и 9 открыто.

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