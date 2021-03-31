Спортзал открыли на месте бывшего алкомаркета в Ижевске

В Ижевске появился спортзал для джампинга Фото: пресс-служба администрации Ижевска

На месте магазина «Продукты», где несанкционированно продавали алкоголь, открыли зал для джампинга (прыжков на батутах). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В здании, где находился магазин, работает спортивная школа. После жалоб граждан ее руководители решили арендовать помещение, собственник пошел им на встречу.

«У нас занимаются более 300 ребят разного возраста», – рассказывает директор спортивной школы Катрина Селезнева. – «Сосуществование школы и магазина рядом стало просто небезопасным для наших воспитанников. Эта ситуация беспокоила и нас, и родителей, и жителей всего дома».

В зал для джампинга купили оборудование на сумму 300 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Собака с бешенством покусала своих хозяев в Удмуртии

В Удмуртии в 2020 году снизилось число разводов