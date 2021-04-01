Погода в Ижевске на 1 апреля: дождь и +4°С

Прогноз погоды на 1 апреля 2021 года в Ижевске Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Вот и наступил второй весенний месяц - апрель. Однако, встречает он нас отнюдь не весенней погодой. Может быть это такая первоапрельская шутка от природы?

По данным Яндекс.Погоды сегодня целый день в Ижевске будет идти мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит +3…+4°С. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5,3м/с.

К ночи втер утихнет, а вот осадки не прекратятся. Кроме того, столбик термометра опустится до +2°С

Ой, а что это у вас спина белая?