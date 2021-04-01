Минимальная стоимость пачки сигарет для жителей Удмуртии выросла до 108 рублей Фото: pixabay.com

С 1 апреля 2021 года в России вступает в силу закон, согласно которому минимальная цена за пачку сигарет должна составлять 108 рублей. В том числе такие нормативы будут действовать и на территории Удмуртии. Об этом сообщает RT на русском.

Стоимость табачной продукции будет рассчитывать Минсельхоз. При этом опираться будут на минимальную ставку акцизы и на НДС.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала новый закон.

«На мой взгляд, любые стремления к здоровому образу жизни уже нам помогают, потому что, когда запрещалось курить в общественных местах, сначала это воспринималось с недоверием, что это не поможет никоим образом решить проблему здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Потом запретили курить в аэропортах, сегодня множество граждан нашей страны уже бросили эту вредную привычку. Молодежь, что самое важное, даже не пытается к ней пристраститься», - пояснила Бессараб.

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