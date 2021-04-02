Охотиться на пернатую дичь в Удмуртии разрешат с 15 апреля

В охоте на селезней утки с одной подсадной уткой могут участвовать только два охотника Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии изменили сроки и параметры охоты на пернатую дичь. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

с 15 апреля до 14 мая разрешат отстрел селезня утки (с подсадной уткой). А вот охота на глухаря, тетерева, гусей начнется в разное время. Это будет зависеть от района республики:

- В южных районах - с 20 до 29 апреля

- В северных районах - с 1 по 10 мая

Минприроды также напоминает, что в охоте на селезней утки с одной подсадной уткой могут участвовать только два охотника.

Получить разрешение на отстрел дичи можно несколькими способами:

- лично обратиться в Минприроды

- через МФЦ (не включается разрешение на добычу глухаря и тетерева)

- заполнить заявление на портале Госуслуг

- отправить заявление и документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения

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