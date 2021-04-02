Матчи состоятся 8 и 9 апреля Фото: pixabay.com

В Ижевске пройдут два этапа BetBoom чемпионата России по баскетболу 3x3 среди мужчин и женщин. В соревнованиях будут участвовать 12 мужских и 6 женских команд со всей страны.

Матчи пройдут 8 и 9 апреля. Спортсмены будут бороться за то, чтобы попасть в финал чемпионата и в Pro-цикл ФИБА 3x3.

Кроме соревнований среди мужчин и женщин, награждения победителей, зрителей и участников порадует динамичное световое и музыкальное шоу.

Состоятся игры по адресу: ул. Красногеройская, 54 с 10:00 до 21:00. Прийти и посмотреть на игру может каждый, вход на мероприятие свободный.

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