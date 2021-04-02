Житель Ижевска сгорел заживо в собственной квартире на улице Саранской

Предварительной причиной пожара считают факт неосторожного обращения с огнем в нетрезвом состоянии Фото: pixabay.com

Накануне ночью, 1 апреля, в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Саранской в Ижевске случился пожар. Во время тушения спасатели нашли там тело мужчины со следами термического воздействия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Удалось выяснить, что мужчина часто выпивал. Предварительной причиной пожара считают именно факт неосторожного обращения с огнем в нетрезвом состоянии.

Личность скончавшегося устанавливается. Остальные жильцы дома, к счастью, не пострадали.

Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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