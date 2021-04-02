Концерт «НаРавных» в Ижевске: «Мы нуждаемся в творчестве особенных людей»

На одной сцене выступят известные музыканты и танцоры Удмуртии вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья со всей России Фото: Архив «КП» в Ижевске

17 апреля в Ижевске пройдет уникальный концерт «НаРавных» (0+), где на одной сцене выступят известные музыканты и танцоры Удмуртии вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) со всей России. Расскажем, когда появился такой проект, как он менялся из года в год и почему такие инклюзивные проекты важны для нашего города.

Удивляют зрителей с 2018 года

Инклюзивный фестиваль «НаРавных», который организовали фонд «ВАЛТАУ» и Парки Ижевска, существует уже 4 год подряд. Впервые он прошел в 2018 году в парке им. Кирова на фанзоне. Посмотреть, как выступают особенные участники, пришли более 3000 посетителей.

Татьяна Сухих, руководитель фонда «Валтау» и Евгений Зорин, участник проекта «НаРавных» Фото: Рая ИБРАГИМОВА

«На мероприятии каждая организация, занимающаяся людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также организации, которым не безразлична тема адаптации и социализации таких детей и взрослых, могла рассказать со сцены о своей деятельности и о том, кому и чем они помогают», - рассказывает Татьяна Сухих, руководитель фонда «Валтау» и организатор фестиваля.

В мероприятии приняли участие 120 артистов, 35 организаций провели более 20 мастер-классов, и 40 волонтеров поддержали этот проект. Успех окрылил организаторов: они решили проводить фестиваль 2 раза в год. Зимой 2019 года в мероприятии уже приняли участие особенные артисты из регионов республики.

«Во время концерта обычные коллективы сменяли артисты с ограниченными возможностями здоровья. За действом наблюдали более 3 тысяч человек, и мы решили масштабировать фестиваль до республиканского», - вспоминает Татьяна Сухих.

В этом же году осенью организаторы фестиваля продолжили удивлять зрителей. Они соединили разные коллективы не просто на одной сцене, а связали их в одном номере. Например, ансамбль «Танок» исполнил номер вместе с ребятами из инклюзивного театра импровизации «Мечты сбываются», а 10-летний мальчик с ДЦП Борис Кузнецов спел с группой «АVOKADO». На сцене выступило рекордное количество человек - 269, за которыми наблюдали 6 тысяч посетителей фестиваля.

Борис Кузнецов и группа «АVOKADO» Фото: Рая ИБРАГИМОВА

В 2020 году из-за пандемии по коронавирусу фестиваль решено было не проводить, чтобы обезопасить всех от вероятности заражения. В 2021 году формат весеннего фестиваля видоизменился. В нем примут участие не только удмуртские исполнители, но и со всей России - из Самары, Новосибирска, Уфы, Москвы, Казани. А все средства, вырученные от концерта, пойдут на исполнение мечты сразу нескольких человек с ОВЗ.

«Важно встречаться с такими людьми!»

В 2019 году на фестивале воспитанники Канифольного детского дома играли на ложках, бубнах и барабанах вместе с известным коллективом «Эктоника».

Эктоника» и воспитанники Канифольного детского дома Фото: Рая ИБРАГИМОВА

«Идея фестиваля отличная. И, честно, я не ожидал увидеть настолько творческих детишек и то, как они вольются во весь этот процесс, - рассказывает Владислав Горжак, продюсер проекта «Эктоника». - Но самое главное было даже не наше с ними выступление. Самое главное было узнавать их, слушать их истории и раскрывать их таланты. Оказалось, что один мальчик пишет книги. Мы потом с ним переписывались, и он скидывал мне свои работы - очень интересно! В таких людях больше неподкупной и чистой доброты! Конечно, проводить такие фестивали важно. Важно встречаться с такими людьми, показывать, что мы нуждаемся в их творчестве, в их ресурсах, в том, чем они обладают!».

Уже второй раз ведущим фестиваля становится Михаил Солодянкин, заслуженный артист Удмуртии, ведущий актер Русского драматического театра. Говорит, что у каждого из особенных участников есть свой стержень: «Один мальчишка вообще не сомневается, что он круче всех поет. Для этих ребят каждый выход на сцену перед большой аудиторией - это поступок, некая ступень, которую они преодолевают. Это очень волнительно. И, честно, становится неловко за себя, что при наличии рук, ног, зрения, ты иногда понапрасну растрачиваешь себя. А они выходят на сцену - да, неловкие, да, несовершенные, но они уверены, что делают правое дело!».

Актер Михаил Солодянкин уже 2 год становится соведущим концерта «НаРавных» Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Актер Михаил Солодянкин уже 2 год становится соведущим концерта «НаРавных» Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Михаил говорит, что всегда откликается на такие предложения. «Это лучший вариант, когда ты можешь помочь, быть соучастником. Чтоб поддержать их, причем в прямом и в переносном смысле. Самое важное быть с ними, показать, что они нужны обществу, что мы про них не забыли, что они необходимы, что им нужно жить дальше. Что они могут выступать на сцене, петь, рисовать, общаться с другими. Что они добьются своего вопреки всему, что им горы по колено!».

Как исполнить мечты особенных участников?

Каждый из нас сможет осуществить мечты особенных участников концерта «НаРавных». Они мечтают о собственном фортепиано, о новых костюмах для выступлений, об оплате курсов вокала,о записи их песни в профессиональной студии. В общем, о том, что поможет им дальше творчески развиваться и идти к своей цели.

17 апреля в Ижевске пройдет уникальный концерт «НаРавных»

«Мы оставили несколько первых рядов для людей, которые мечтали бы прийти на наш концерт, но у них нет на это средств - это дети из детских домов, подопечные и благополучатели наших республиканских благотворительных фондов, домов-интернатов. Вы можете приобрести для них билеты и исполнить сразу 2 мечты», - говорит Татьяна Сухих, руководитель фонда «Валтау» и организатор фестиваля.

Даже если вы не сможете прийти - просто купите билеты в первые ряды, чтобы чья-то мечта исполнилась.

Итак, как это сделать?

1. Перечислите пожертвование через Сбер. Просто покажите оператору банка эти реквизиты и попросите сделать перевод: Фонд «ВАЛТАУ» ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985 р\с 40703810668000000664 в Отделении No8618 Сбербанка России, г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

2. Через «Сбер Онлайн» В разделе «Платежи и переводы» введите ИНН 1841078649 (или название фонда «ВАЛТАУ») в строку поиска. Или выберите фонд «ВАЛТАУ» в разделе «Благотворительность». Не забудьте пометку «наравных благотворительный взнос».

3. С помощью QR-кода для оплаты через приложение «Сбер Онлайн». Зайдите в раздел «Платежи», выберите пункт «Оплата по QR», наведите смартфон на код, укажите ФИО и сумму перевода.

QR-код для оплаты через приложение «Сбер Онлайн»

Где пройдет концерт и как купить билет?

Концерт пройдет 17 апреля в 16:00 в ДК «Аксион». Для заказа билетов звоните по номеру 8-912-874-25-26. Средства с продажи билетов пойдут на исполнение заветных желаний особенных участников концерта! 0+

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