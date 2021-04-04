39-летнего мужчину ищут в Ижевске

Мужчина пропал 10 февраля Фото: ПСО "Регион 18"

Мужчина средних лет пропал в Ижевске. Об этом сообщают в сообществе «ПСО «Регион 18» «ВКонтакте».

Александр Шадрин вышел из своего дома на ул. Барышникова и не вернулся 10 февраля.

Рост Александра Шадрина – 170–175 см, мужчина худощавого телосложения. Он был одет в шапку-ушанку, темно-бордовую куртку и джинсы.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Александра, обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или по телефону поисково-спасательного отряда 89511952971.

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