Житель Удмуртии перевел мошенникам полмиллиона рублей

Жителю Удмуртии позвонили с неизвестного номера Фото: pixabay.com

В полицейский участок обратился житель Сарапула. Он заявил, что мошенники похитили у него 445 000 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Удмуртии.

33-летний мужчина рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница банка с московского номера. Так житель Сарапула оформил кредит на сумму 445 тысяч рублей и перевел их на неизвестные счета через банкомат.

В пресс-службе МВД по республике советуют обращаться по номеру 02 (с мобильных устройств – 102) или в ближайший отдел полиции, если в отношении вас совершили подобное преступление.

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