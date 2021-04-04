GQ вручил премию Super Women фигуристке из Удмуртии Елизавете Туктамышевой

Фигуристка из Удмуртии получила ежегодную премию в номинации "Спорт"

В прошлую пятницу, 2 апреля, фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева получила премию журнала GQ Super Women (ДжиКью «Супер вимен») в номинации «Спорт».

«Спасибо большое за предоставленную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто. И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные, это правда. Мы лидируем», – цитирует Елизавету Туктамышеву издание Sports.ru («Спортс.ру»).

Напомним, на прошлой неделе мы опубликовали материал, где рассказали о спортивном пути Елизаветы.

Всего награды в разных номинациях получили 12 россиянок.

Премия журнала GQ вручается с 2018 года. В 2020-м ее отменили из-за пандемии коронавируса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира

В Ижевске пройдут два этапа BetBoom чемпионата России по баскетболу 3x3