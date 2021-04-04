Карта распространения коронавируса на 4 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

По количеству зараженных лидирует Ижевск. Сегодня выявили 35 случаев
Фото: pixabay.com
За последние сутки в Удмуртии выявили еще 77 случаев коронавируса. 74 человека справились с болезнью.
Всего в республике выявили 31 058 случаев болезни. 27 593 человек вылечились, 388 скончались. Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск — 14 821
Глазов — 1 352
Воткинск — 1 338
Можга — 1 743
Сарапул — 1 134
Завьяловский район — 1 736
Алнашский район — 600
Балезинский район — 470
Вавожский район — 281
Воткинский район — 350
Глазовский район — 319
Граховский район — 194
Дебесский район — 265
Игринский район — 710
Камбарский район — 277
Каракулинский район — 213
Кезский район — 309
Кизнерский район — 334
Киясовский район — 215
Красногорский район — 312
Малопургинский район — 473
Можгинский район — 291
Сарапульский район — 364
Селтинский район — 266
Сюмсинский район — 225
Увинский район — 802
Шарканский район — 531
Юкаменский район — 253
Якшур-Бодьинский район — 460
Ярский район — 272