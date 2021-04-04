Карта распространения коронавируса на 4 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

По количеству зараженных лидирует Ижевск. Сегодня выявили 35 случаев Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии выявили еще 77 случаев коронавируса. 74 человека справились с болезнью.

Всего в республике выявили 31 058 случаев болезни. 27 593 человек вылечились, 388 скончались. Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск — 14 821

Глазов — 1 352

Воткинск — 1 338

Можга — 1 743

Сарапул — 1 134

Завьяловский район — 1 736

Алнашский район — 600

Балезинский район — 470

Вавожский район — 281

Воткинский район — 350

Глазовский район — 319

Граховский район — 194

Дебесский район — 265

Игринский район — 710

Камбарский район — 277

Каракулинский район — 213

Кезский район — 309

Кизнерский район — 334

Киясовский район — 215

Красногорский район — 312

Малопургинский район — 473

Можгинский район — 291

Сарапульский район — 364

Селтинский район — 266

Сюмсинский район — 225

Увинский район — 802

Шарканский район — 531

Юкаменский район — 253

Якшур-Бодьинский район — 460

Ярский район — 272