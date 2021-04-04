«Сталевары» отправили мягкие игрушки детям из малообеспеченных семей Удмуртии

Плюшевых зрителей отправили к детям из малообеспеченных семей Удмуртии Фото: сообщество ХК "Ижсталь" "ВКонтакте"

Хоккеисты из Ижевска отправили мягкие игрушки детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщили в сообществе ХК «Ижсталь» «ВКонтакте».

«Мягкие игрушки, полсезона заполнявшие трибуны на домашних матчах «Ижстали» и в отсутствии зрителей дарившие тепло и поддержку нашим хоккеистам, вскоре обретут новых хозяев», – написали в сообществе.

Игрушки передали в Комплексный центр социального обслуживания населения в Якшур-Бодье.

Еще летом хоккеисты «Ижстали» использовали игрушки в качестве зрителей. Живым зрителям вход в Ледовый дворец был запрещен из-за пандемии коронавируса. Ограничения частично сняли только 3 декабря. Тогда ввели шахматную рассадку, которую отменили уже в марте.

Напомним, 11 марта стало известно об уходе главного тренера Альберта Логинова из хоккейной команды. Он проработал со «сталеварами» три месяца.

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