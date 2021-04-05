Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 апреля 2021 5:46

21-летнюю девушку осудили в Ижевске за убийство по неосторожности

Ижевчанка убила своего сожителя
Мария Шилова
КомментироватьОставить комментарий

Жительница Ижевска убила сожителя по неосторожности

Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске осудили 21-летнюю девушка, которая летом прошлого года убила своего сожителя. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии, убийство произошло по неосторожности.

24 августа 2020 года девушка и её 25-летний сожитель выпивали. Между ними возникла ссора на фоне ревности. Осужденная ударила ножом в бедро парня. Молодой человек скончался из-за большой кровопотери спустя непродолжительное время.

Девушка полностью признала свою вину. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Приговор в силу не вступил.

КриминалКриминал в Ижевске и Удмуртии