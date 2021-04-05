«Бабушки из Бураново» представили новую песню и клип жителям Удмуртии

«Бабушки из Бураново» представили новый клип и песню, Фото: Скриншот клипа, youtube.com/watch?v=WheE8sqTD3A

5 апреля состоялась премьера новой песни и клипа от «Бабушек из Бураново». Ролик выложили в группе «Эктоники» в социальных сетях.

В клипе молодая девушка бродит по Ижевску и окрестностям, задумчиво глядя в даль. Следом за ней ходит мим, пытаясь до девушки достучаться. Однако она его не замечает. Главный посыл песни - важность дружбы, поддержки и единства в современном мире.

«Слез ты горьких не стыдись — от людей не отвернись», — поют Бабушки.

«Данная работа заставит вас задуматься о сегодняшнем дне, вспомнить самые добрые и настоящие чувства и помечтать о будущем!» — пишут музыканты.