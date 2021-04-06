Почти 150 кг металлического мусора достали со дна реки в Ижевске

4 апреля Эдуард и его напарник выловили из Ижа примерно 130 кг металлолома Скриншот видео

Житель Татарстана Эдуард Шаймухаметов собирает металлический мусор со дна водоемов почти год. 3 и 4 апреля он вместе с напарником достали металлолом из реки в Ижевске.

«В мае прошлого года я увидел ролик на «Ютубе» и заинтересовался. Я купил сначала один, потом два магнита. Сейчас у меня их пять штук», — рассказал Эдуард Шаймухаметов.

Обычно со дна рек Эдуард поднимает металлический мусор: замки, арматуру, гвозди. Но иногда попадаются интересные вещи. 4 апреля, например, мужчина выловил пистолет.

«Раньше, бывало, я даже мины находил. Сейчас пистолет я выкинул обратно. Все свои действия записываю на экшн-камеру, чтобы потом ко мне претензий не было», — поделился Эдуард Шаймухаметов.

Тогда же, в мае мужчина завел блог на видеохостинге, где он показывает, как достает металлические предметы. А 3 апреля «кладоискатель” достал из Ижа 90 кг «железа», на следующий день — около 60.

«У нас такое же хобби, как у рыбаков. А металлолом еще можно сдать и получить 22 рубля за килограмм. Так что это довольно прибыльное увлечение. За год я сдал 10 тонн», — похвастался Эдуард.

Летом Эдуард с напарником собираются прочистить Ижевский пруд и его берег.

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