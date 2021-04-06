Жителя Ижевска приговорили к 10 годам в колонии за убийство знакомого

Житель Ижевска признал свою вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

55-летнего жителя Ижевска обвиняют в убийстве его 31-летнего знакомого. Первому уже вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии

Следствие и суд установили, что 24 ноября прошлого года обвиняемый и его знакомый распивали алкогольные напитки. Примерно в 19:00 между мужчины поссорились. Тогда обвиняемый взял нож и несколько раз ударил потерпевшего. Из-за ранений мужчина скончался на месте.

Обвиняемый признал вину.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком 2 года», – сообщают в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

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