Баннеры с напоминанием о дизайн-коде установили в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Специальные баннеры с напоминанием о том, что нужно привести вывески в соответствие дизайн-коду установили в Ижевске. По сообщению пресс-службы администрации Ижевска, такие находятся на ул. Удмуртской, в микрорайоне «Север» и на пересечении улиц Удмуртская и К. Либкнехта.

Для тех, кто не заменит вывески действует административный штраф. На физические лица – от 3 до 5 тыс. рублей, на должностные – от 10 до 20 тыс. рублей, на юридические – от 30 до 50 тыс. рублей.

Также в сообщении говорится о том, что не соответствующие дизайн-коду вывески будут принудительно демонтировать с 1 июля.

Напомним, дизайн-код ввели в Ижевске в 2018 году.

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