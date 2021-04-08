Погода в Ижевске 8 апреля: до +6 и без осадков

Температура днем поднимется до +6 градусов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 8 апреля. Пока вы собираетесь по своим делам, мы расскажем вам, какую погоду ждать сегодня днем.

По данным сайта GISMETEO сегодня будет переменная облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +6 градусов. Ветер южный, юго-восточный с порывами до 8 м/с.

Кстати, долгота дня составит 13 часов 43 минуты, это на 4 минуты длиннее, чем вчера. Полнолуние будет через 19 дней. Сейчас луна стареющая, 12%.