Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 апреля 2021 5:25

Погода в Ижевске 8 апреля: до +6 и без осадков

Прогноз погоды на день
Лада Иванова
КомментироватьОставить комментарий
Температура днем поднимется до +6 градусов

Температура днем поднимется до +6 градусов

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 8 апреля. Пока вы собираетесь по своим делам, мы расскажем вам, какую погоду ждать сегодня днем.

По данным сайта GISMETEO сегодня будет переменная облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +6 градусов. Ветер южный, юго-восточный с порывами до 8 м/с.

Кстати, долгота дня составит 13 часов 43 минуты, это на 4 минуты длиннее, чем вчера. Полнолуние будет через 19 дней. Сейчас луна стареющая, 12%.

Погода в Ижевске