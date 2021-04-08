За разбойное нападение в ижевском кафе задержан уроженец Алтайского края

мужчину могут лишись свободы на срок до 10 лет Фото: Архив «КП» в Ижевске

Следственный отдел МВД России по Ижевску возбуждил уголовное дело в отношении 36-летнего неработающего уроженца Алтайского края. Он совершил разбойное нападение в одном из кафе города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, подозреваемый находился в кафе, расположенном по ул.Коммунаров. Он дождался, когда из помещения вышли все посетители. После этого мужчина подошел к продавцу и похитил из кассы более 3000 рублей, угрожая ножом. Продавец кафе выбежала на улицу за нападавшим и стала звать на помощь.

Недалеко от кафе проходили двое молодых людей. Они помогли задержать злоумышленника и удерживали его до прибытия полиции.

У задержанного забрали нож и похищенные денежные средства. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление мужчину могут лишись свободы на срок до 10 лет.