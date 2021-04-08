Специальные выплаты в размере 10 тысяч рублей, приуроченные к Дню победы, получат ветераны Удмуртии в апреле

Ежегодными такие выплаты стали в 2019 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

В апреле 160 инвалидов и участников Великой Отечественной Войны в Удмуртии получат ежегодную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата приурочена к Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Эту выплату доставят вместе с пенсией и другими социальными выплатами всем ветеранам. Для этого не придется специально обращаться в Пенсионный фонд. Все будет осуществлено на основании информации, которая имеется у Пенсионного фонда.

Кстати, ежегодными такие выплаты стали в 2019 году. До этого выплаты в честь Дня Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, были единовременными.