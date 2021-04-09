4 человека погибло на пожаре в Удмуртии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Сегодня утром, 9 апреля, пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщила в своих социальных сетях о страшном пожаре, в котором погибло четверо жителей республики. Это были две женщины и двое мужчин.
В деревне Озегвай Глазовского района ночью загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 00:50.
На место незамедлительно выехали пожарные. К моменту их прибытия дом и постройки во дворе горели открытым огнем.
Пожар удалось полностью потушить к 04:40.
На данный момент устанавливаются причины возгорания.
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